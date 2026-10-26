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FOGO

Carro é tomado por incêndio durante a madrugada em Apucarana

Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas no cruzamento das ruas Piratininga e Emílio de Menezes; causas serão apuradas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Carro é tomado por incêndio durante a madrugada em Apucarana
Autor Foto: Reprodução

Um veículo de passeio pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (26) em Apucarana. O Corpo de Bombeiros foi mobilizado rapidamente para conter as chamas e evitar que o fogo se alastrasse ou causasse maiores danos.

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A situação foi registrada pelas equipes de socorro por volta das 4h26. O carro estava no cruzamento da Rua Piratininga com a Rua Emílio de Menezes quando o incêndio começou. Os bombeiros realizaram o combate direto ao fogo e o rescaldo no local, garantindo a segurança da via.

Ainda não se sabe o que provocou o início das chamas. As causas do incêndio deverão ser investigadas pelos órgãos competentes. Não houve registro de feridos na ocorrência.

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