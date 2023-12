Carro é furtado durante a madrugada em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um veículo Fiat Fiorino foi furtado durante a madrugada desta sexta-feira (01) em Apucarana, no norte do Paraná. O crime aconteceu enquanto o carro estava estacionado em frente a uma residência localizada na rua Maracahi, na Vila Feliz.

De acordo com a Polícia Militar (PM) o proprietário do veículo deixou o veículo estacionado na frente da casa da sua namorada por volta das 22h da quinta-feira (30) e quando saiu da residência para ir embora, após as 00h00 notou que o carro havia sido furtado.

Após isso, o proprietário acionou a PM e realizou o Boletim de Ocorrência (B.O). Quem tiver informações sobre o veículo, que possui placas AKD-0878, pode entrar em contato através do número (43) 99606-7865.

