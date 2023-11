Carro é furtado de garagem de casa em Apucarana

Um homem teve seu carro furtado na madrugada desta terça-feira (14), em Apucarana. O crime ocorreu na Rua Maestro Ivonei Franco dos Santos, no Residencial Viverti Apucarana, próximo ao Conjunto Habitacional Solo Sagrado.

A vítima acionou a Polícia Militar (PM) na manhã desta terça. O carro e o autor do furto ainda não foram localizados.

Conforme relato do homem, seu veículo, um Volkswagen Gol de cor branca, placa AJH-5408, estava estacionado na garagem de sua casa, mas quando acordou para trabalhar, ele havia sido furtado. A PM confeccionou o boletim de ocorrência e orientou a vítima.

Outra ocorrência

Mulher chama a PM e diz estar sendo perseguida e ameaçada pelo ex

A Polícia Militar (PM) de Ivaiporã foi acionada no final da tarde de segunda-feira (13) via Copom para se deslocar ao Posto de Combustíveis Panorama, onde a solicitante dizia que estaria sendo perseguida por seu ex-namorado.

Ao chegar no local, os policiais conversaram com a vítima, que afirmou estar sendo perseguida por seu ex-namorado, que dirigia um Gol branco; no entanto, ela não soube repassar mais características do veículo.

A mulher disse ainda aos agentes, que enquanto aguardava no posto de combustíveis, por ser um ambiente público, o rapaz ligou várias vezes para ela e fez ameaças de morte. Disse ainda que vazaria fotos íntimas da vítima. Ela também teme pela vida de seu filho.

Relatou que o autor possui uma arma de fogo e que utiliza tornozeleira eletrônica pelo crime de tráfico de drogas. A vítima foi orientada, e foi feita busca pelo indivíduo nas imediações; no entanto, ninguém foi localizado.

