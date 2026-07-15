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MISTÉRIO

Carro é encontrado em chamas durante a madrugada no centro de Apucarana

Bombeiros controlaram o fogo em um Fiat Palio; não há registro de furto e as causas do incêndio ainda são desconhecidas

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.07.2026, 07:38:26 Editado em 15.07.2026, 07:39:27
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Carro é encontrado em chamas durante a madrugada no centro de Apucarana
Autor Bombeiros foram ao local - Foto: Imagem ilustrativa

Um carro foi parcialmente destruído por um incêndio na madrugada desta quarta-feira (15), na Rua São Paulo, na região central de Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 4h30 pelo Corpo de Bombeiros para prestar apoio à ocorrência.

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No local, as equipes de resgate já atuavam para conter as chamas que tomavam conta de um Fiat Palio, com placas de Brasília (DF). Após o fogo ser controlado, os policiais realizaram uma consulta no sistema de segurança e constataram que não havia nenhum alerta de furto ou roubo registrado para o automóvel.

Devido ao horário, as equipes não conseguiram contato com moradores da região para buscar testemunhas que pudessem relatar como o incêndio começou. De acordo com as autoridades, não foram encontrados indícios de atividade criminosa no veículo ou nos arredores de onde ele foi deixado.

Como o carro estava estacionado corretamente e não atrapalhava o fluxo do trânsito na rua, a polícia foi orientada pela central de operações a manter o veículo no local até que o proprietário seja identificado.

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Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana carro destruído Corpo de Bombeiros incêndio em veículo POLICIA MILITAR segurança veicular
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