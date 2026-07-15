Carro é encontrado em chamas durante a madrugada no centro de Apucarana
Bombeiros controlaram o fogo em um Fiat Palio; não há registro de furto e as causas do incêndio ainda são desconhecidas
Um carro foi parcialmente destruído por um incêndio na madrugada desta quarta-feira (15), na Rua São Paulo, na região central de Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 4h30 pelo Corpo de Bombeiros para prestar apoio à ocorrência.
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No local, as equipes de resgate já atuavam para conter as chamas que tomavam conta de um Fiat Palio, com placas de Brasília (DF). Após o fogo ser controlado, os policiais realizaram uma consulta no sistema de segurança e constataram que não havia nenhum alerta de furto ou roubo registrado para o automóvel.
Devido ao horário, as equipes não conseguiram contato com moradores da região para buscar testemunhas que pudessem relatar como o incêndio começou. De acordo com as autoridades, não foram encontrados indícios de atividade criminosa no veículo ou nos arredores de onde ele foi deixado.
Como o carro estava estacionado corretamente e não atrapalhava o fluxo do trânsito na rua, a polícia foi orientada pela central de operações a manter o veículo no local até que o proprietário seja identificado.