Carro é encontrado dentro de caixa d'água na zona rural de Apucarana

Um carro Ford Fiesta foi encontrado pela Polícia Militar (PM) caído numa caixa de captura de água na Estrada Sebastião Piassa, região rural de Apucarana. O veículo abandonado foi localizado na manhã deste domingo (20).

Conforme o boletim de ocorrência da polícia Militar (PM), a equipe foi acionada após denúncia e no local encontrou o veículo Fiesta, de cor Prata, placas AHY7202-PR. Nenhuma pessoa estava no carro.

Em consulta ao sistema, nenhum alerta de furto ou roubo constava sobre o veículo. A equipe policial tentou contactar a proprietária que constava no cadastro do veículo, mas a mulher informou a polícia que o carro já não era mais dela, somente a transferência que ainda não teria sido realizada pelo atual comprador.

O proprietário do veículo não foi encontrado, então a polícia acionou o guincho da PM e o Fiesta foi removido e levado para o 10º Batalhão de Polícia Militar.

