Carro e diversos itens são furtados de casa em Apucarana

PM foi acionada por conta do furto

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um carro modelo VW/Santana e outros itens, foram furtados de uma residência em Apucarana, no norte do Paraná. O furto foi registrado em uma casa localizada no bairro Vila Nossa Senhora da Conceição.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Roupas para o Réveillon tomam conta das vitrines em Apucarana

De acordo com a Policia Militar (PM) o morador afirmou que saiu da residência por volta das 13h da última terça-feira (26) e quando retornou às 8h desta quarta-feira (27) percebeu que uma das portas da casa havia sido arrombada.

continua após publicidade

Ao entrar na residência, percebeu que além do carro, foram furtados também quatro armas de pressão, uma panela elétrica, duas motosserras, uma roçadeira e uma caixa de som. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), um patrulhamento foi realizado, mas nem os itens, nem o suspeito foi localizado.

Siga o TNOnline no Google News