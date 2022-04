Carro e caminhão se envolvem em acidente na 'Minas Gerais'

Da Redação

Um acidente entre caminhão e carro foi registrado na tarde desta sexta-feira (29), na Avenida Minas Gerais, em Apucarana, em frente ao Supermercado Muffato. O trânsito ficou comprometido no local.

O carro seguia pela avenida e atingiu o caminhão, que entrava na Minas Gerais. Apesar dos danos, nenhuma pessoa ficou ferida. Agentes de Trânsito foram para o local orientar os motoristas.

Outro acidente:

Motorista passa mal e provoca acidente na região central

Um acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira, 29, em frente a Praça Rui Barbosa no centro de Apucarana. De acordo com informações apuradas no local, o motorista de uma GM Tracker passou mal e atingiu um Fiat Mobi. Depois da colisão, ele ainda subiu na calçada e quase atingiu a fachada de uma loja. Por sorte, ninguém passava na calçada no momento da batida.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e prestaram atendimento ao motorista da Tracker no local. O outro motorista não se feriu.