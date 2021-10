Da Redação

Carro é atingido por trem em Apucarana na manhã desta terça

Um veículo modelo Ford Ka foi atingido por um trem por volta das 6h da manhã desta terça-feira (12), na região do Núcleo Michel Soni, em Apucarana. O carro teria ficado enroscado na linha férrea, próximo a uma passagem de pedestres.

De acordo com testemunhas que estavam no local, haviam duas pessoas no veículo, que ao perceberem a aproximação da locomotiva, fugiram, abandonado o carro na linha.

O celular e os documentos da proprietária do veículo foram encontrados por populares e encaminhados para a delegacia.