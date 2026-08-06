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Carro é arrombado no Centro de Apucarana e vítima tem prejuízo no débito

Criminoso quebrou o vidro do veículo para furtar cartões e fez compras logo em seguida

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Carro é arrombado no Centro de Apucarana e vítima tem prejuízo no débito
Autor Foto: Imagem ilustrativa

Um veículo foi alvo de furto na noite de quarta-feira (5), no Centro de Apucarana. O criminoso quebrou a janela do carro para pegar pertences e conseguiu utilizar os cartões bancários da vítima antes que fossem bloqueados.

- LEIA MAIS: Motorista de ônibus é agredido na rodoviária de Arapongas após negar pedido de passageiro

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A motorista relatou à Polícia Militar que deixou o carro, um Fiat Palio, estacionado por volta das 18h30 na Rua Doutor Nagib Daher para frequentar uma academia próxima. Ao retornar ao local, pouco mais de uma hora depois, ela encontrou a janela da porta dianteira do passageiro quebrada e um pano branco sobre o banco.

Ao verificar o interior do automóvel, a vítima notou a falta de diversos cartões bancários. Ela tentou realizar o bloqueio imediato dos serviços, mas percebeu que o responsável pelo crime já havia efetuado diversas compras na função débito, gerando um prejuízo de aproximadamente R$ 800.

A equipe policial prestou atendimento no local e orientou a mulher sobre os procedimentos legais cabíveis. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

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Apucarana cartões bancários crime no Centro furto de veiculo prejuízo financeiro segurança pública
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