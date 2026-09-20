Carro é arrombado em velório em Apucarana, mas polícia recupera pertences furtados

Rastreamento de notebook levou a equipe até um barracão abandonado no centro de Apucarana, onde os objetos estavam escondidos em meio a entulhos

Um veículo estacionado próximo a uma capela mortuária foi arrombado na madrugada deste domingo (20), na região central de Apucarana (PR). A vítima acompanhava o velório da própria avó quando teve o carro atacado, mas a Polícia Militar conseguiu recuperar os itens furtados logo após o registro do crime.

LEIA MAIS: Mais de 16 mil trabalhadores pediram demissão na região de Apucarana entre janeiro e julho

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O caso ocorreu na Rua Professora Talita Bresolin. De acordo com o relato feito aos policiais, a vítima chegou ao velório por volta de meia-noite e meia. Cerca de duas horas depois, ao decidir ir embora, encontrou o vidro lateral traseiro do seu carro quebrado e notou a falta de diversos objetos que estavam no interior do veículo.

A rápida recuperação dos bens foi possível graças ao sistema de localização de um dos computadores levados pelos criminosos. O rastreamento indicava que o aparelho ainda estava nas imediações da capela. Com base nessa informação, os policiais iniciaram buscas em um barracão abandonado situado ao lado do local do velório, que costuma ser utilizado como abrigo por pessoas em situação de rua.

Durante a vistoria no imóvel, a equipe encontrou os objetos furtados escondidos no meio de entulhos. Todo o material foi recolhido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência e a posterior devolução ao proprietário. Nenhum suspeito foi preso no local.