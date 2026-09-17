Carro é arrombado e tem bateria e gasolina furtadas em Apucarana

Um carro estacionado na rua foi alvo de criminosos entre a noite e a manhã desta quarta-feira (16), no Jardim Presidente Kennedy, em Apucarana. Os suspeitos forçaram a entrada no automóvel para furtar peças e até mesmo o combustível do tanque.

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A Polícia Militar foi acionada para verificar a Rua Nossa Senhora da Conceição após receber uma denúncia anônima sobre um possível carro abandonado. Chegando ao endereço apontado, os policiais encontraram um GM Corsa prata com a porta e o capô abertos, mas sem nenhum registro de roubo no sistema.

Pouco tempo depois, o proprietário do carro, que mora nas proximidades, se aproximou. Ele relatou aos agentes que havia deixado o automóvel trancado em frente à sua residência na noite anterior. Ao avaliar os danos e checar o motor, a vítima percebeu que os invasores haviam levado uma bateria automotiva de 60 amperes e drenado aproximadamente 10 litros de gasolina.

Após os levantamentos no local e o registro da ocorrência policial, o automóvel foi liberado e devolvido ao dono. A polícia agora deve investigar o caso para identificar os responsáveis pelo crime.