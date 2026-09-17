Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
CRIME

Carro é arrombado e tem bateria e gasolina furtadas em Apucarana

Veículo foi encontrado com capô aberto após denúncia de abandono no Jardim Presidente Kennedy

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Carro é arrombado e tem bateria e gasolina furtadas em Apucarana
Autor Suspeito arrombou carro em bairro de Apucarana - Foto: Magnific

Um carro estacionado na rua foi alvo de criminosos entre a noite e a manhã desta quarta-feira (16), no Jardim Presidente Kennedy, em Apucarana. Os suspeitos forçaram a entrada no automóvel para furtar peças e até mesmo o combustível do tanque.

-LEIA MAIS: Homem armado rende família, tranca vítimas no banheiro e rouba caminhonete em Kaloré

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar foi acionada para verificar a Rua Nossa Senhora da Conceição após receber uma denúncia anônima sobre um possível carro abandonado. Chegando ao endereço apontado, os policiais encontraram um GM Corsa prata com a porta e o capô abertos, mas sem nenhum registro de roubo no sistema.

Pouco tempo depois, o proprietário do carro, que mora nas proximidades, se aproximou. Ele relatou aos agentes que havia deixado o automóvel trancado em frente à sua residência na noite anterior. Ao avaliar os danos e checar o motor, a vítima percebeu que os invasores haviam levado uma bateria automotiva de 60 amperes e drenado aproximadamente 10 litros de gasolina.

Após os levantamentos no local e o registro da ocorrência policial, o automóvel foi liberado e devolvido ao dono. A polícia agora deve investigar o caso para identificar os responsáveis pelo crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia Apucarana Furto NOTÍCIAS segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV