Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

Uma Volkswagen Parati ficou completamente ilhada em uma baixada na Rua Antônio Fernandes Porteiro, entre o Residencial Interlagos e o Jardim Veneza, em Apucarana (PR), na noite desta quarta-feira (29). O carro foi arrastado por alguns metros e quase caiu em uma ribanceira.

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Uma forte tempestade atingiu a cidade no início da noite e causou alagamentos em alguns pontos da cidade. Informações de testemunhas dão conta de que o veículo estava estacionado na via quando começou a ser arrastado pela enchente.



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Ainda no Residencial Interlagos outro veículo ficou ilhado na Rua Manoel Gonçalves Neto. O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionado para as ocorrências. Ainda não há informações sobre feridos.

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