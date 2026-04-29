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CHUVA TORRENCIAL

Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

Ocorrência foi registrada na Rua Antônio Fernandes Porteiro, entre o Residencial Interlagos e o Jardim Veneza

Escrito por Louan Brasileiro
Publicado em 29.04.2026, 21:14:46 Editado em 29.04.2026, 21:44:03
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Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana
Autor Durante a chuva, o condutor do veículo tentou atravessar por uma região alagada entre o Interlagos e o Jardim Veneza - Foto: Reprodução

Uma Volkswagen Parati ficou completamente ilhada em uma baixada na Rua Antônio Fernandes Porteiro, entre o Residencial Interlagos e o Jardim Veneza, em Apucarana (PR), na noite desta quarta-feira (29). O carro foi arrastado por alguns metros e quase caiu em uma ribanceira.

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Uma forte tempestade atingiu a cidade no início da noite e causou alagamentos em alguns pontos da cidade. Informações de testemunhas dão conta de que o veículo estava estacionado na via quando começou a ser arrastado pela enchente.

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Ainda no Residencial Interlagos outro veículo ficou ilhado na Rua Manoel Gonçalves Neto. O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionado para as ocorrências. Ainda não há informações sobre feridos.

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