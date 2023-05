Carro do Google Street View em Apucarana chama a atenção nesta quinta

O famoso carro do Google Street View passou por Apucarana nesta quinta-feira (25) e chamou a atenção. O veículo percorreu a região central e também os bairros da cidade, registrado diversas imagens do município.

Imagens de ruas, avenidas, rodovias e estradas do mundo inteiro estão disponíveis no Google Maps. Quem as registra são os carros do Google Street View. Os veículos são equipados com câmeras que podem captar imagens em 360 graus, sistema de GPS que coleta informações em tempo real e muitos sensores.

Os condutores seguem roteiros previamente planejados pelo Google e só estão autorizados a trafegar em vias públicas — por isso, localidades particulares ficam de fora.

O Street View do Google pode proporcionar uma viagem pelo mundo todo apenas pela tela de um computador. Ele também é uma opção prática para direcionamento. No entanto, a ferramenta também pode causar grandes gargalhadas devido aos flagrantes inusitados.

Foi pensando nisso que o desenvolvedor Neal Agarwal criou o Wonders of Street View. O site reúne variados registros da ferramenta do Google e pode consumir horas do seu dia porque as situações podem ser bastante envolventes.





