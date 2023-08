Carro desgovernado invade a contramão no viaduto da Vila Reis

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira (21) no viaduto do distrito da Vila Reis, em Apucarana, no Norte do Paraná. Um motorista, de 62 anos, teria perdido o controle da direção e invadido a contramão na BR-376.

De acordo com apurações do TNOnline, o homem vinha da cidade de Marilândia do Sul para Apucarana, quando perdeu o controle de um Toyota Corolla. O condutor concedeu uma entrevista à reportagem e afirmou que foi "fechado" por um veículo Volkswagen Gol.

O Corolla invadiu a pista contrária da BR-376 e a parte traseira do veículo enroscou no guard rail. De acordo com o motorista, o carro deslizou alguns metros pela defesa mecânica até finalmente parar.

Uma carreta vinha pela rodovia e conseguiu frear a tempo de uma colisão. Conforme apurações, o caminhão apenas encostou levemente no carro. Um dos pneus do Corolla estourou e a lataria ficou levemente amassada. Um guincho foi chamado pela retirar o veículo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e bloqueou uma das pistas sentido Curitiba, capital do Estado.



