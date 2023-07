Carro desce a rua sem motorista e vai parar na mata do Parque Jaboti

Um acidente inusitado mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (9) em Apucarana. A corporação foi chamada para atender um suposto capotamento, mas o caso era de um veículo que desceu a rua sem motorista e foi parar no meio do mato. O caso foi registrado na Rua Urânio, na Vila São Carlos, nas proximidades do Fórum Eleitoral, junto ao Parque Jaboti. Ninguém ficou ferido.

O dono do carro - um Peugeot 207 - é o comerciante Ademir Duran, de 60 anos. Ele contou à reportagem do TNOnline que mora na região Parque Industrial Norte e veio visitar um cunhado que está doente na Rua Urânio. "Entrei na casa do meu cunhado e, quando voltei, o carro não estava na rua. Liguei para a Polícia Militar, porque achei que foi um furto. Quando ouvi o barulho das ambulâncias, é que fui ver que era o meu carro que tinha descido a rua", contou.

O carro desceu por mais de 100 metros em linha reta até parar na mata. "Graças a Deus, não atingiu ninguém", disse. O motorista não conseguia acreditar que o veículo percorreu todo esse trecho sem ninguém dentro.

A Polícia Militar (PM) mandou uma equipe para o local. O TNOnline conversou com os policiais, que descartaram o furto. No entendimento deles, o carro desceu sozinho pela rua.

O capitão do Corpo de Bombeiros, Antônio Mendes Vieira Junior, comenta que já vivenciou casos como esse. "O carro desce e faz a curva, continuando em frente. Isso depende da oscilação da pista, se pega ou não em um objeto", explica. No caso da Rua Urânio, o veículo pegou em uma mureta, rodou e depois desceu de ré até a mata.

