Carro de taxista que foi roubado e amarrado em Apucarana é recuperado

Foi repassado aos policiais, através de denúncia anônima, que haveria um veículo táxi em estado de abandono em meio a uma plantação

O carro do taxista vítima de roubo em Apucarana na madrugada de sábado, 19, foi recuperado na manhã deste domingo, 20, pela Polícia Militar (PM) em uma estrada no Recanto Estoril, Zona Rural de Apucarana. O veículo estava queimado, bastante danificado.

Segundo o boletim de ocorrências, foi repassado aos policiais, através de denúncia anônima, que haveria um veículo táxi em estado de abandono em meio a uma plantação e que ele estaria queimado. Chegando no local, os policias encontraram o carro e confirmaram o alerta de roubo. O veículo foi encaminhado até a delegacia para os procedimentos e posterior devolução ao proprietário.

Na madrugada de sábado, um taxista foi assaltado, agredido e ameaçado com uma arma de fogo durante uma corrida da rodoviária de Apucarana até o Núcleo Habitacional João Paulo I. Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista transportava três jovens, logo no início do trajeto, foi agredido com socos e ameaçado com uma arma de fogo.

Os bandidos colocaram o motorista no banco de trás, um dos criminosos assumiu a condução do veículo e seguiu até uma estrada rural nas proximidades do Parque da Raposa. Lá, o dono do táxi foi amarrado em uma árvore.

O taxista conseguiu se soltar logo após os ladrões fugirem levando seu veículo, Chevrolet/Onix, dinheiro e celular.

