Carro de professor fica destruído após pegar fogo na BR-369 em Apucarana

Um Fiat Uno, ano 2012, foi completamente destruído por um incêndio na noite desta terça-feira (26), na rodovia BR-369, em Apucarana (PR). O veículo era conduzido por um professor de Apucarana que retornava do trabalho e teve uma grande perda material, incluindo documentos e materiais escolares. Ninguém ficou ferido. Veja o vídeo no final do texto

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De acordo com o relato do motorista, as chamas se iniciaram rapidamente por baixo do veículo. A progressão do fogo foi tão rápida que o professor teve apenas o tempo de encostar o carro às margens da rodovia, sair em segurança e assistir o automóvel ser consumido pelas chamas.



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A ocorrência mobilizou pessoas que trafegavam pela via no momento do incidente. Populares pararam para tentar prestar ajuda ao trabalhador, que estava desolado com a situação.

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Foto: Louan Brasileiro / TNOnline Foto: Louan Brasileiro / TNOnline

Além da perda total do veículo, o professor lamentou a perda de muito material de trabalho que estava no interior do Uno, como provas, livros, cadernos e trabalhos de seus alunos, que foram destruídos pelo fogo.







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Foto: Louan Brasileiro / TNOnline Foto: Louan Brasileiro / TNOnline

O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionado e rapidamente chegou ao local. A equipe, sob o comando do Sargento Batistão, realizou o combate e apagou as chamas, mas não foi possível salvar o automóvel devido à intensidade e rapidez do incêndio. A causa do fogo ainda não foi informada.









