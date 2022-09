Carro de motorista de aplicativo é danificado por passageiros; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A PM realizou patrulhamento no local, mas a equipe não localizou os responsáveis

Um motorista de aplicativo teve seu veículo danificado nesta quarta-feira, 28, em Apucarana, depois de se recusar a levar uma quantidade de passageiros maior do que a combinada durante a contratação da corrida. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Ciclista é atingida por moto no bairro da Igrejinha; Samufoi acionado

Segundo o boletim de ocorrências, o motorista acionou a PM e contou que foi até o Jardim Ponta Grossa, atender a uma corrida em que havia sido solicitado. Chegando no local, haviam diversas pessoas que queriam entrar no carro, no entanto, ele disse que não levaria todos, pois eram muitos, e depois disso, o grupo começou a danificar seu veículo, modelo Voyage.

continua após publicidade .

Eles jogaram pedras e deram chutes no carro, danificando o para-choque e amassando o capô do automóvel.

A PM realizou patrulhamento no local, mas a equipe não localizou os responsáveis. Sendo assim, foi confeccionado o boletim de ocorrência e orientado.

Siga o TNOnline no Google News