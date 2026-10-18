Carro de floricultura desce barranco e capota dentro de cemitério no Paraná

Funcionárias faziam uma entrega de flores quando o automóvel perdeu o controle nas vias internas do local, na manhã deste domingo

Duas funcionárias de uma floricultura ficaram feridas na manhã deste domingo após o carro em que estavam capotar dentro do Cemitério Parque Iguaçu, localizado no bairro Cascatinha, em Curitiba (PR). O acidente aconteceu no momento em que as trabalhadoras realizavam uma entrega de coroas de flores nas dependências do local.

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Durante o trajeto pelas vias internas, o veículo perdeu o controle, desceu um barranco e acabou tombando na sequência. Equipes de emergência e de resgate foram acionadas imediatamente para prestar o primeiro atendimento médico às vítimas ainda no local do acidente e avaliar a gravidade dos ferimentos.

Até a publicação desta reportagem, as autoridades de trânsito não haviam detalhado a dinâmica exata que provocou a saída de pista e a posterior queda no declive. O tráfego nas alamedas do cemitério precisou ser parcialmente organizado pelos próprios funcionários do espaço para facilitar o trabalho dos socorristas, o atendimento das vítimas e os procedimentos de remoção do automóvel. A floricultura responsável pelo veículo ainda não se manifestou oficialmente sobre o estado de saúde das jovens.