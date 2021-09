Da Redação

Carro de Apucarana é flagrado com 80 kg de drogas em SP

Uma mulher, motorista de um carro com placas de Apucarana, foi presa em flagrante por tráfico de drogas no interior de São Paulo. A Polícia Militar, por meio do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), informou a suspeita transportava 120 tijolos de maconha e um de crack. O flagrante aconteceu na segunda-feira (27), em Igaraçu do Tietê, na região de Jaú.

Os militares participavam da operação “Paz e Proteção”, pela rodovia Deputado João Lázaro de Almeida Prado (SP-255), quando abordaram um veículo com placas de Apucarana, conduzido pela mulher.

De acordo com a polícia, durante a abordagem, ela demonstrou muito nervosismo e respostas desencontradas quanto a sua origem e destino, levantando suspeitas dos PMs rodoviários.

Um equipe do grupo Tático Ostensivo Rodoviário realizou uma vistoria minuciosa e foram encontrados na parte externa, em fundos falsos no assoalho e para-choque, diversos tijolos de maconha e um de crack.

Toda a droga, que somou 80,2 quilos. A ocorrência foi registrada na Polícia de Federal de Bauru. A mulher continua presa.

