Carro danifica muro após colisão no centro de Apucarana

Da Redação

O muro da casa foi atingido pelo veiculo menor envolvido no acidente

Um carro e uma caminhonete bateram no centro de Apucarana, no início da noite desta sexta-feira (04). O acidente foi na esquina das ruas João Cândido Ferreira e João Antônio Braga Cortes. O veículo menor foi jogado contra o muro de uma residência da rua João Cândido, causando danos materiais.

Conforme relato no boletim de acidente de trânsito da PM, uma mulher conduzia o Ford Fiesta pela rua João Cândido Ferreira, em direção ao centro, quando foi atingida na lateral pela camionete, que vinha pela rua João Antônio Braga Cortes.

Segundo o relatório, o homem que conduzia a camionete se identificou para a mulher, prestou os devidos atendimentos, acionando a PM e o Samu. Quando a PM chegou ao local, no entanto, o homem já havia ido embora. Realizado contato telefônico, ele confirmou os fatos relatados pela mulher e foi realizado o boletim e os envolvidos foram orientados pela equipe policial. O Fiesta precisou ser guinchado por particular, acionado pela proprietária do veículo. A mulher foi atendida pelo Samu no local.