Carro cruza preferencial e atinge motociclista de 22 anos na Vila Nova

Fiat Mobi se envolveu no acidente

Um motociclista de 22 anos foi atingido por um carro e ficou ferido na tarde desta terça-feira (19), no cruzamento da Rua José Maria Pinto com a Avenida Aviação, na região da Vila Nova, em Apucarana, norte do Paraná.

Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi ao local e encaminhou o jovem à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Segundo os socorristas, o motociclista sofreu apenas escoriações e contusões - ferimentos considerados leves.

Conforme relataram testemunhas no local, o carro, um Fiat Mobi, que seguia pela Rua José Maria Pinto, teria cruzado a preferencial e provocado o acidente ao atingir o motociclista, que trafegava pela avenida. O motorista não se feriu.

