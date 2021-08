Carro com placas de Apucarana se envolve em acidente fatal

Da Redação

Um gravíssimo acidente provocou a morte de quatro pessoas na noite deste domingo (29). A colisão frontal que envolveu dois carros aconteceu entre Alvorada do Sul e Bela Vista do Paraíso, na PR-090, no Paraná.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), no veículo modelo Verona com placas de Apucarana estavam três pessoas que morreram na hora.

Ainda de acordo com a PRE, no Verona estavam dois homens, o motorista de idade ainda não confirmada, o passageiro, um homem de 64 anos e no banco de trás, uma jovem de 19 anos.

Já no kadette com placas de Bela Vista, estava uma mulher de 35 anos, que também morreu. Socorristas do Samu, dos Bombeiros, a Polícia Militar e IML foram para o local.

