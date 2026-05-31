Carro com casal é arrastado por trem em cruzamento no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana





Um acidente envolvendo um carro e um trem foi registrado na noite deste sábado (30), no cruzamento da linha férrea com a Rua Dom Pedro II, no bairro Jardim Ponta Grossa, em Apucarana (PR). O veículo, modelo Fiat Fiorino, era ocupado por um casal e acabou sendo arrastado por alguns metros pela locomotiva após a colisão na passagem de nível. Assista ao vídeo no início da matéria.

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Apesar da gravidade do impacto e do grande susto, as vítimas estavam conscientes e orientadas. A mulher, no entanto, queixava-se de dores na região do peito.

Acidente ocorreu no bairro Jardim Ponta Grossa - Foto: Colaboração Acidente ocorreu no bairro Jardim Ponta Grossa - Foto: Colaboração

Os primeiros socorros foram prestados no local pelas equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). Até a publicação desta reportagem, não havia informações detalhadas sobre o estado de saúde atualizado do casal ou para qual unidade hospitalar do município eles foram encaminhados após o atendimento realizado no local.