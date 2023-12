Carro com alerta de furto é localizado no centro de Apucarana

A Rocam da Polícia Militar (PM) apreendeu um veículo Volkswagen Gol que estava com alerta de furto, por volta das 00h40 desta terça-feira (5), na Rua Clóvis da Fonseca, região central de Apucarana.

Conforme a polícia, a equipe estava em patrulhamento pela região quando visualizou um carro com placas do estado de São Paulo estacionado. Em consulta ao sistema, foi constatado que o veículo tinha um alerta de furto e roubo aqui na cidade de Apucarana, no mês de fevereiro, no bairro Jardim Marissol.

Conforme a PM, não foi possível identificar com quem o carro estava no momento da ocorrência. No veículo, a polícia encontrou uma carteira com documentos que foram entregues na 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana. Agora, a delegacia fará contato para entender por que os documentos desta pessoa estavam em um veículo com alerta de furto e roubo. O carro foi guinchado até a delegacia.