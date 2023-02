Carro capotado é encontrado abandonado; motorista aparece horas depois

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Carro foi encontrado abandonado no meio da via

Um veículo Jeep Renegade, que se envolveu em uma colisão com uma árvore e capotou em seguida, na rua Angelina Menegazzo, Jardim Menegazzo, em Apucarana, foi encontrado abandonado no meio da via, por volta das 3h30 da madrugada desta terça-feira, 14. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

continua após publicidade .

No local, a equipe contatou o fato e percebeu que o responsável pelo veículo capotado não estava presente. Dessa maneira, através da placa do veículo, os policiais acionaram os familiares do proprietário, que ficaram responsáveis por retirar o veículo da rua.

fonte: TNOnline

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Carro derruba motocicleta; mãe e filha ficam feridas em Apucarana



Horas depois, por volta das 5h da manhã, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para realizar atendimento de um homem, que disse que teria sido vítima de roubo e que ladrões teriam levado seu veículo Jeep Renegade. Ele estava na Rua Irmã Eleotéria, na Vila São Carlos. A enfermeira que realizava o atendimento pediu apoio da PM. O homem estava desorientado.

Os policiais então falaram com ele sobre o veículo encontrado e sobre o acidente. O homem afirmou que estava dentro do carro, mas não se lembrava de mais nada. Ele foi informado que o veículo já estava com seus familiares e foi orientado a ir até a delegacia, caso se lembrasse de mais alguma coisa.

O homem foi encaminhado pelo Samu até o Hospital da Providência para atendimento médico.

Siga o TNOnline no Google News