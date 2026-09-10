Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
ACIDENTE

Carro capota sob chuva na PR-444 em Apucarana e motorista fica ferido

Vítima de 40 anos perdeu o controle da direção na madrugada desta quinta-feira e precisou ser encaminhada a um hospital da região

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Carro capota sob chuva na PR-444 em Apucarana e motorista fica ferido
Autor Acidente aconteceu durante a madrugada - Foto: PRE

Um homem de 40 anos ficou ferido na madrugada desta quinta-feira (10) após perder o controle do carro que dirigia e capotar na PR-444, no trecho que passa pelo município de Apucarana, na região do Distrito da Caixa de São Pedro. O acidente ocorreu por volta da 1h10, em um momento de chuva naquela região.

-LEIA MAIS: Ciclista de 15 anos fica ferido após colisão com carro em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista conduzia um Volkswagen Voyage, com placas de Dourados (MS). Ele viajava no sentido para Arapongas quando, ao passar por um trecho de subida e curva aberta, o veículo saiu da pista e capotou, parando na margem esquerda da rodovia.

As equipes de socorro foram acionadas e encaminharam a vítima para atendimento médico no Hospital Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas. Por conta da necessidade de hospitalização imediata devido aos ferimentos, os policiais não puderam realizar o teste do bafômetro no local do acidente. As causas exatas que levaram à perda de controle do veículo ainda devem ser apuradas.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Carro capota sob chuva na PR-444 em Apucarana e motorista fica ferido
AutorFoto: PRE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente Apucarana Capotamento Rodovias paranaenses Segurança no Trânsito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV