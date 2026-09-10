Carro capota sob chuva na PR-444 em Apucarana e motorista fica ferido

Vítima de 40 anos perdeu o controle da direção na madrugada desta quinta-feira e precisou ser encaminhada a um hospital da região

Um homem de 40 anos ficou ferido na madrugada desta quinta-feira (10) após perder o controle do carro que dirigia e capotar na PR-444, no trecho que passa pelo município de Apucarana, na região do Distrito da Caixa de São Pedro. O acidente ocorreu por volta da 1h10, em um momento de chuva naquela região.

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De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista conduzia um Volkswagen Voyage, com placas de Dourados (MS). Ele viajava no sentido para Arapongas quando, ao passar por um trecho de subida e curva aberta, o veículo saiu da pista e capotou, parando na margem esquerda da rodovia.

As equipes de socorro foram acionadas e encaminharam a vítima para atendimento médico no Hospital Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas. Por conta da necessidade de hospitalização imediata devido aos ferimentos, os policiais não puderam realizar o teste do bafômetro no local do acidente. As causas exatas que levaram à perda de controle do veículo ainda devem ser apuradas.





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