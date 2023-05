Carro capota na estrada do Correia de Freitas e motorista fica ferido

O motorista de um Fiat Palio precisou se socorrido após capotar o carro na estrada no Distrito do Correia de Freitas, em Apucarana, norte do Paraná. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (31) e mobilizou o Siate do Corpo de Bombeiros.

O condutor, de 27 anos, já estava fora do carro quando a equipe chegou. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com ferimentos leves. A princípio, o motorista teria perdido o controle da direção e capotou, ficando às margens da estrada.

Outro acidente:

Uma motociclista, de 33 anos, ficou ferida na noite desta terça-feira (30) após se envolver em um acidente de trânsito com um carro na Rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro da Igrejinha, em Apucarana, no norte do Paraná.

O Siate do Corpo de Bombeiros foi ao local para atender a vítima, que sofreu ferimentos leves. De acordo com os socorristas, a mulher apresentava escoriação na perna esquerda e uma contusão no braço esquerdo. Para ler mais, clique aqui.

