Motorista de 28 anos não tinha habilitação e perdeu o controle em um quebra-molas neste sábado (28); vítima foi levada à UPA

Uma mulher de 25 anos ficou ferida após o carro em que estava capotar na entrada do distrito de Vila Reis, próximo ao pontilhão, em Apucarana (PR), neste sábado (28). Ela era passageira de um modelo importado Geely EC7, conduzido por um homem de 28 anos, de nacionalidade haitiana, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

LEIA MAIS: Colisão entre dois carros deixa jovem de 17 anos ferida em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle da direção ao passar por um quebra-molas. Na sequência, o veículo bateu contra um barranco e capotou. O condutor não se machucou.

A passageira sofreu ferimentos leves e foi socorrida por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Equipes da concessionária Motiva e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também prestaram atendimento à ocorrência. Apesar de o motorista não ser habilitado, o carro estava com a documentação regularizada. A PRF ficou responsável pelo registro do boletim de ocorrência.