Carro capota e três pessoas ficam feridas na PR-170 em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Três pessoas ficaram feridas após um carro, modelo Nissan Frontier, capotar durante a madrugada deste domingo (22) na PR-170, no sentido Apucarana a Arapongas. O condutor de 50 anos, e mais dois passageiros, um deles de 28 anos, tiveram ferimentos.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Jovem de 19 anos fica ferido ao cair com a moto em canaleta na BR-369

De acordo com informações da Polícia Militar (PM) , por volta das 2h30 da madrugada, o motorista perdeu o controle do veículo ao atingir a altura do KM 116+900 da pista e acabou capotando. O carro foi parar nas margens esquerda da rodovia.

continua após publicidade

Ainda segundo a PM, o condutor teve ferimentos médios e os dois passageiros tiveram ferimentos leves. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Apucarana. O veículo foi retirado do local com o auxílio de um guincho.

Siga o TNOnline no Google News