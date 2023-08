Carro capota e outro se choca com poste após acidente na BR-369

Um carro capotou e outro se chocou com um poste após um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (18), em um trecho da BR-369, próximo ao monumento do Boné, conhecido como “Bonezão”, em Apucarana, no Norte do Paraná. O motorista do veículo que colidiu com o poste ficou preso dentro do carro, mas foi retirado pelos socorristas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu após um Ford Fiesta bater na traseira de um Fiat Palio. Por conta colisão, o carro que estava na frente acabou capotando na pista, enquanto o de trás se chocou com um poste.

O homem que pilotava o veículo que colidiu com o poste ficou preso dentro do carro, mas foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo os atendentes, o homem estava com dores na coluna e foi encaminhado pelo Samu ao hospital para receber atendimento. Já os dois ocupantes do carro que capotou não tiveram ferimentos aparentes, segundos os socorristas.

