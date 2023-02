Carro cai no Lago Jaboti em Apucarana e condutor é salvo por bombeiros

Da Redação

Um carro caiu dentro do Lago Jaboti, em Apucarana, norte do Paraná, na manhã deste domingo (19). Dentro do veículo, um Citroën C3, havia um homem de 43 anos que foi resgatado a tempo por uma pessoa que testemunhou o acidente e também pelo Corpo de Bombeiros.

A situação ocorreu por volta das 9h30. Informações apuradas no local, junto a uma testemunha, dão conta que o motorista passou pela estrada de acesso e dirigiu em direção ao lago. Um homem que estava no local agiu rapidamente e nadou até o veículo, quebrou o vidro do carro e conseguiu evitar o afogamento da vítima que estava no banco traseiro do veículo.

Os bombeiros chegaram rapidamente no local e retiraram a vítima do lago e iniciaram os primeiros procedimentos de socorro. O homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), aparentemente sem lesões.

Até às 10h40 o veículo continuava submerso no lago

