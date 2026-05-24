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TRÂNSITO

Carro cai em canaleta da BR-376 em Apucarana na manhã deste domingo

Veículo parou às margens da Avenida Minas Gerais, próximo ao Núcleo Adriano Correia

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.05.2026, 09:14:31 Editado em 24.05.2026, 09:14:21
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Carro cai em canaleta da BR-376 em Apucarana na manhã deste domingo
Autor Foto: Foto cedida ao TNOnline

Um carro caiu na canaleta da BR-376, na Avenida Minas Gerais, próximo ao Núcleo Habitacional Adriano Correia, em Apucarana, na manhã deste domingo (24).

- LEIA MAIS: Batida entre carro e moto deixa dois feridos em Ivaiporã

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O veículo, um Chevrolet Corsa, parou dentro da canaleta às margens da rodovia. Pessoas que estavam no local ajudaram a retirar o automóvel, que voltou a funcionar após ser retirado.

Até o momento, não há informações sobre feridos.

As circunstâncias de como o carro caiu na canaleta também não foram informadas.

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acidente de carro Apucarana BR 376 CANALETA Chevrolet Corsa transito
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