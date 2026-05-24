Carro cai em canaleta da BR-376 em Apucarana na manhã deste domingo

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Um carro caiu na canaleta da BR-376, na Avenida Minas Gerais, próximo ao Núcleo Habitacional Adriano Correia, em Apucarana, na manhã deste domingo (24).

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O veículo, um Chevrolet Corsa, parou dentro da canaleta às margens da rodovia. Pessoas que estavam no local ajudaram a retirar o automóvel, que voltou a funcionar após ser retirado.

Até o momento, não há informações sobre feridos.

As circunstâncias de como o carro caiu na canaleta também não foram informadas.