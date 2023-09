Carro cai em canaleta da BR-376 e deixa dois feridos em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Duas pessoas ficaram feridas no início da noite desta segunda-feira (18) depois que o carro que elas estavam cair em uma canaleta na BR-376, próximo ao Distrito de Pirapó, em Apucarana, no norte do Paraná.

Equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram ao local. Segundo informou o Subtenente Márcio Leal, apenas um carro, modelo Santana, se envolveu no acidente. "O veículo perdeu o controle, saiu da pista e caiu na canaleta central, em frente ao Motel Lima", disse.

Ainda de acordo com o bombeiro, o carro era ocupado por duas pessoas, de 44 e 51 anos. "A vítima de 44 anos [condutor] está com FCC (Fístulas carótido-cavernosas) na região frontal de crânio e foi encaminhada à UPA para fazer sutura e Raio-X. A de 51 anos, orientada e sem leões aparentes, mas também foi encaminhada", informou Leal.

O acidente aconteceu no sentido Cambira a Apucarana. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local.

