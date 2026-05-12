Carro bate em barranco e deixa duas idosas feridas na Rodovia do Milho

Duas mulheres, de 67 e 97 anos, ficaram feridas na manhã de segunda-feira (11) após o automóvel em que estavam colidir contra um barranco na PR-170, no trecho conhecido como Rodovia do Milho, em Apucarana. O acidente aconteceu por volta das 8h, no quilômetro 122 da pista.

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo, um GM Corsa com placas de Novo Itacolomi, seguia no sentido de Novo Itacolomi para Apucarana. Ao atingir um trecho de subida e curva aberta, a motorista perdeu o controle da direção, fazendo com que o carro saísse da pista e batesse contra o paredão de terra à margem direita da estrada.

No momento do choque, embora o tempo estivesse bom, a pista estava molhada. As duas ocupantes do veículo sofreram ferimentos e foram prontamente atendidas por equipes de socorro. Ambas foram encaminhadas ao Hospital da Providência, em Apucarana, para avaliação e cuidados médicos.

A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência e orientou o trânsito no local. O veículo tinha placas de Novo Itacolomi.

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