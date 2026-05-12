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APUCARANA

Carro bate em barranco e deixa duas idosas feridas na Rodovia do Milho

Vítimas de 67 e 97 anos foram socorridas e levadas ao Hospital da Providência, segundo a PRE

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 08:21:12 Editado em 12.05.2026, 08:21:06
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Carro bate em barranco e deixa duas idosas feridas na Rodovia do Milho
Autor Idosas estavam no Corsa, que ficou destruído - Foto: Divulgação/PRE

Duas mulheres, de 67 e 97 anos, ficaram feridas na manhã de segunda-feira (11) após o automóvel em que estavam colidir contra um barranco na PR-170, no trecho conhecido como Rodovia do Milho, em Apucarana. O acidente aconteceu por volta das 8h, no quilômetro 122 da pista.

-LEIA MAIS: Apucarana inicia nova etapa da duplicação da Av. Minas Gerais e obra deve chegar a 65%

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo, um GM Corsa com placas de Novo Itacolomi, seguia no sentido de Novo Itacolomi para Apucarana. Ao atingir um trecho de subida e curva aberta, a motorista perdeu o controle da direção, fazendo com que o carro saísse da pista e batesse contra o paredão de terra à margem direita da estrada.

No momento do choque, embora o tempo estivesse bom, a pista estava molhada. As duas ocupantes do veículo sofreram ferimentos e foram prontamente atendidas por equipes de socorro. Ambas foram encaminhadas ao Hospital da Providência, em Apucarana, para avaliação e cuidados médicos.

A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência e orientou o trânsito no local. O veículo tinha placas de Novo Itacolomi.

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