Carro bate em barranco e deixa duas idosas feridas na Rodovia do Milho
Vítimas de 67 e 97 anos foram socorridas e levadas ao Hospital da Providência, segundo a PRE
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Duas mulheres, de 67 e 97 anos, ficaram feridas na manhã de segunda-feira (11) após o automóvel em que estavam colidir contra um barranco na PR-170, no trecho conhecido como Rodovia do Milho, em Apucarana. O acidente aconteceu por volta das 8h, no quilômetro 122 da pista.
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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo, um GM Corsa com placas de Novo Itacolomi, seguia no sentido de Novo Itacolomi para Apucarana. Ao atingir um trecho de subida e curva aberta, a motorista perdeu o controle da direção, fazendo com que o carro saísse da pista e batesse contra o paredão de terra à margem direita da estrada.
No momento do choque, embora o tempo estivesse bom, a pista estava molhada. As duas ocupantes do veículo sofreram ferimentos e foram prontamente atendidas por equipes de socorro. Ambas foram encaminhadas ao Hospital da Providência, em Apucarana, para avaliação e cuidados médicos.
A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência e orientou o trânsito no local. O veículo tinha placas de Novo Itacolomi.