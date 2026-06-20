Carro bate em árvore e motorista é socorrido por família em Apucarana

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde deste sábado (20), por volta das 17h20, na Avenida Jaboti, em Apucarana. Um veículo Jeep Compass colidiu de frente contra uma árvore. Apesar da forte batida, que resultou no acionamento dos airbags do automóvel, o motorista foi socorrido consciente antes mesmo da chegada das equipes de resgate.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Contudo, ao chegarem com o caminhão e a ambulância, os militares constataram que a vítima já não estava mais pelo local.

"A informação que chegou aqui pra gente no local, foi um auto anteparo, em uma árvore. Uma vítima que estava dentro do veículo aqui consciente, orientada com sudorese. Porém chegando aqui no local com a nossa ambulância e o caminhão, nós constatamos que a vítima já havia sido levada por terceiros, né. Segundo as pessoas aqui no local por familiares ao hospital", explicou o tenente Everson.





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Foto: Lis Kato/ TNOnline Foto: Lis Kato/ TNOnline

Como o condutor identificado por testemunhas no local como sendo um homem já havia sido encaminhado para atendimento médico, a guarnição concentrou os esforços na segurança do local e na desobstrução do carro.

"Então nosso trabalho aqui foi a retirada da árvore, que estava aqui dentro do veículo, né. O veículo avançou aqui com a sua frente na árvore. A gente fez a retirada da árvore e posteriormente aqui a gente vai dar o QRF pro quartel", detalhou o tenente.

A cinemática do acidente chamou a atenção, demonstrando a gravidade do impacto contra o anteparo. Sobre os danos e o estado da vítima antes de ser socorrida, o oficial destacou:

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"Positivo. A gente vê ali que foi uma uma colisão bem forte do veículo, né. E a vítima, porém ela tava consciente, orientada, conseguiu ser retirada ali pelos familiares do veículo", concluiu.

Foto: Lis Kato/ TNOnline Foto: Lis Kato/ TNOnline



