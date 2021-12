Da Redação

Carro bate em anteparo e dois ficam feridos no Pirapó

Dois homens ficaram feridos no começo da noite deste sábado (25), após o carro em que eles estavam, um Chevrolet Classic, colidir contra um anteparo. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas José Ramos de Oliveira e Felicio Betiati, em frente à praça da Paróquia Santo Antônio de Pádua, no Distrito do Pirapó, em Apucarana.

Ambulâncias do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Siate do Corpo de Bombeiros foram acionados. Segundo os socorristas, as duas vítimas, de 23 e 60 anos, foram encaminhadas ao Hospital da Providência. Uma delas estava inconsciente durante o atendimento.