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ACIDENTE

Carro bate contra árvore e motorista é socorrido pelos bombeiros no centro de Apucarana

Condutor foi encaminhado ao Hospital da Providência com ferimentos leves

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 11:29:32 Editado em 21.07.2026, 11:29:26
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Carro bate contra árvore e motorista é socorrido pelos bombeiros no centro de Apucarana
Autor Carro bateu contra árvore no centro de Apucarana - Foto: Lis Kato/TNOnline

Um idoso de 91 anos ficou ferido ao colidir o carro que conduzia contra uma árvore na Avenida Doutor Munhoz da Rocha, no centro de Apucarana (PR), nas proximidades da Padaria Brasil. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (21) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

-LEIA MAIS: Motorista que morreu após carro ser atingido por trem em Califórnia é identificado

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Segundo o Sargento Horácio, dos bombeiros, o motorista foi encaminhado ao Hospital da Providência com ferimentos leves. "Estava sozinho no veículo, consciente e orientado. Ele relatou que não passou mal, apenas colidiu contra essa árvore", informou.


Carro bate contra árvore e motorista é socorrido pelos bombeiros no centro de Apucarana
AutorFoto: Lis Kato/TNOnline

O tráfego de veículos ficou lento durante atendimento do acidente. Uma equipe de trânsito da Prefeitura de Apucarana foi ao local. As causas da colisão ainda serão apuradas. A princípio, nenhum outro veículo se envolveu no acidente.

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