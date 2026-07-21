Carro bate contra árvore e motorista é socorrido pelos bombeiros no centro de Apucarana

Um idoso de 91 anos ficou ferido ao colidir o carro que conduzia contra uma árvore na Avenida Doutor Munhoz da Rocha, no centro de Apucarana (PR), nas proximidades da Padaria Brasil. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (21) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

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Segundo o Sargento Horácio, dos bombeiros, o motorista foi encaminhado ao Hospital da Providência com ferimentos leves. "Estava sozinho no veículo, consciente e orientado. Ele relatou que não passou mal, apenas colidiu contra essa árvore", informou.





Foto: Lis Kato/TNOnline Foto: Lis Kato/TNOnline

O tráfego de veículos ficou lento durante atendimento do acidente. Uma equipe de trânsito da Prefeitura de Apucarana foi ao local. As causas da colisão ainda serão apuradas. A princípio, nenhum outro veículo se envolveu no acidente.