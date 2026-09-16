Carro atinge poste após colidir com outro veículo no centro de Apucarana

Um Volkswagen Fox atingiu um poste de energia elétrica após se envolver em um acidente nesta quarta-feira (16), na Rua Ponta Grossa, em Apucarana (PR). A batida ocorreu logo após o veículo se envolver em uma colisão com um Volkswagen Gol. Apesar do susto e dos danos materiais, não houve feridos.

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De acordo com as informações do setor de trânsito, com o impacto inicial entre os dois carros, o motorista do Fox acabou perdendo o controle da direção. O veículo saiu de sua trajetória normal na via e parou apenas ao acertar o poste da rede elétrica. As causas exatas que levaram à primeira batida ainda são desconhecidas.

Como o acidente não deixou vítimas, os condutores envolvidos dispensaram atendimento médico. "Não houve vítimas. As partes fizeram acordo no local quanto aos danos nos veículos", informou o agente de trânsito da prefeitura, Felipe Augusto Rosa.



A Companhia Paranaense de Energia (Copel) foi acionada para realizar uma vistoria técnica e avaliar possíveis comprometimentos na estrutura do poste atingido.

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