Carro atinge moto em rotatória de Apucarana e motorista foge do local

Acidente foi registrado no Jardim Ponta Grossa

Um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta terça-feira (4) na rotatória próxima à Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, no norte do Paraná.

O condutor da moto caiu após a colisão, mas não precisou ser atendido pelo socorro. Segundo ele, o motorista do Fiat Pálio estaria com sinais de embriaguez e fugiu do local antes da chegada da equipe da Polícia Militar (PM).

O motociclista anotou a placa do carro antes da fuga e repassou aos policiais. Um boletim de acidente foi registrado pela PM.

Não foi necessário o acionamento de ambulâncias ao local.

