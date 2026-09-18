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JARDIM SÃO PEDRO

Carro atinge caminhonete e veículo vai parar em muro de casa em Apucarana; veja o vídeo

Acidente envolvendo um Vectra e uma Fiat Toro aconteceu na tarde desta sexta-feira (18) e deixou uma pessoa ferida

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos terminou com uma pessoa ferida e uma caminhonete batida contra o muro de uma residência na tarde desta sexta-feira (18), em Apucarana (PR). A colisão aconteceu no cruzamento das ruas René Camargo de Azambuja e João Antônio Braga Côrtes, Jardim São Pedro. Assista ao vídeo no início da matéria.

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LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana adquire estoque de telhas e lonas para socorrer famílias em emergências

De acordo com o agente Gabriel Henrique, da Guarda Municipal (GM), o veículo Chevrolet Vectra acabou atingindo a lateral esquerda da caminhonete Fiat Toro. "A condutora da Toro perdeu o controle e bateu no muro de uma residência, causando danos também nessa residência", disse.


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Carro atinge caminhonete e veículo vai parar em muro de casa em Apucarana; veja o vídeo
AutorColisão ocorreu no bairro Jardim São Pedro - Foto: Gaby Campos/TNOnline

A mulher, de 35 anos, que dirigia a caminhonete foi atendida com dores no ombro esquerdo e tontura. Ela recebeu os primeiros socorros ainda dentro do veículo por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. Após avaliação médica no local, foi constatado que não havia necessidade de encaminhamento ao hospital e a condutora foi liberada. O motorista do Vectra, de 33 anos, não ficou ferido.

O atendimento à ocorrência mobilizou diferentes forças de segurança e socorro da cidade, operando de maneira conjunta. Além do Corpo de Bombeiros, que prestou o atendimento pré-hospitalar, a Guarda Municipal isolou a área e coletou as informações iniciais, enquanto a Polícia Militar (PM) chegou logo na sequência para registrar o boletim de ocorrência de trânsito e orientar os envolvidos quanto aos danos materiais.


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    Foto: Autor: Gaby Campos/TNOnline
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    Foto: Autor: Gaby Campos/TNOnline


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