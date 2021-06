Carro atinge árvore no Pirapó e duas pessoas ficam feridas

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um carro atingiu uma árvore no Distrito do Pirapó, em Apucarana. O acidente aconteceu por volta das 19h20 desta quinta-feira (3), na Rua Dante Manosso, próximo do parquinho. Duas pessoas ficaram feridas.

No gol, a princípio estavam dois haitianos, eles foram socorridos pelos Bombeiros e levados para Hospital da Providência, pois sofrem ferimentos moderados.

O carro ficou bastante danificado, e o passageiro chegou a bater a cabeça no para-brisa. A Polícia Militar (PM) também foi chamada.