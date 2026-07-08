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ACIDENTE

Carreta tomba, provoca queda de motociclista e deixa dois feridos no Contorno Sul de Apucarana

Acidente mobilizou o Corpo de Bombeiros, a concessionária da via e a Polícia Rodoviária Federal

Escrito por Gabrielly Campos
Publicado em 08.07.2026, 18:25:43 Editado em 08.07.2026, 19:37:07
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Carreta tomba, provoca queda de motociclista e deixa dois feridos no Contorno Sul de Apucarana
Autor O acidente deixou dois feridos - Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline

Um acidente envolvendo o tombamento de uma carreta bitrem carregada com farelo de soja e a queda de uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (8), no Contorno Sul de Apucarana. Os veículos seguiam pela rodovia no sentido a Curitiba no momento do ocorrido.

O motorista do caminhão relatou a uma testemunha que um dos pneus do caminhão teria estourado, fazendo com que o veículo de carga tombasse e espalhasse rapidamente o produto pela pista. O derramamento do farelo fez com que o motociclista que trafegava logo atrás perdesse o controle da direção ao escorregar na carga.

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📰 LEIA MAIS: Mãe e filho ficam feridos em acidente envolvendo moto e carreta em Apucarana

O resgate mobilizou uma força-tarefa conjunta entre o Corpo de Bombeiros e a concessionária Motiva, que é a responsável pela administração do trecho. O motociclista ferido, um homem de 29 anos, sofreu uma luxação no braço e foi prontamente socorrido pelos militares, sendo encaminhado para avaliação médica no Hospital da Providência. Já o motorista da carreta sofreu escoriações e foi encaminhado pela concessionária.

Houve um princípio de incêndio na carreta que foi completamente controlado antes de tomar maiores proporções. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para organizar o fluxo de veículos, além de realizar os levantamentos técnicos e periciais necessários para determinar oficialmente as causas do acidente.

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