Carreta tomba, provoca queda de motociclista e deixa dois feridos no Contorno Sul de Apucarana

Acidente mobilizou o Corpo de Bombeiros, a concessionária da via e a Polícia Rodoviária Federal

Um acidente envolvendo o tombamento de uma carreta bitrem carregada com farelo de soja e a queda de uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (8), no Contorno Sul de Apucarana. Os veículos seguiam pela rodovia no sentido a Curitiba no momento do ocorrido.

O motorista do caminhão relatou a uma testemunha que um dos pneus do caminhão teria estourado, fazendo com que o veículo de carga tombasse e espalhasse rapidamente o produto pela pista. O derramamento do farelo fez com que o motociclista que trafegava logo atrás perdesse o controle da direção ao escorregar na carga.

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O resgate mobilizou uma força-tarefa conjunta entre o Corpo de Bombeiros e a concessionária Motiva, que é a responsável pela administração do trecho. O motociclista ferido, um homem de 29 anos, sofreu uma luxação no braço e foi prontamente socorrido pelos militares, sendo encaminhado para avaliação médica no Hospital da Providência. Já o motorista da carreta sofreu escoriações e foi encaminhado pela concessionária.



Houve um princípio de incêndio na carreta que foi completamente controlado antes de tomar maiores proporções. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para organizar o fluxo de veículos, além de realizar os levantamentos técnicos e periciais necessários para determinar oficialmente as causas do acidente.

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