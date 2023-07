Carreta tomba no Contorno Sul e complica o trânsito na BR-376

Uma carreta carregada de grãos tombou, na noite deste sábado, 22, na BR-376, região do Contorno Sul de Apucarana. Ninguém ficou ferido.

continua após publicidade

Com o acidente, parte da carga de grãos ficou espalhada na pista e equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) estão no local para realizar a limpeza da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada.

- LEIA MAIS: Caminhoneiro que morreu atropelado pelo próprio veículo é identificado

continua após publicidade

O acidente foi registrado no KM 235, no sentido a Apucarana. Segundo a PRF, o trânsito está fluindo em meia pista, até que os grãos e o veículo sejam retirados da via, o que deve acontecer nas próximas horas.



OUTRA OCORRÊNCIA

Acidente envolvendo seis veículos deixa quatro mortos na BR-163, no PR

Um acidente envolvendo uma carreta, um caminhão e quatro carros deixou 04 pessoas mortas na BR-163, na tarde deste sábado, 22, em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Clique aqui para saber mais.

Siga o TNOnline no Google News