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TRÂNSITO

Carreta tomba no Contorno Sul de Apucarana e motorista é socorrido pelo Siate

Condutor perdeu o controle do veículo, que tombou fora da via na manhã deste sábado (27)

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.06.2026, 09:24:08 Editado em 27.06.2026, 09:24:02
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Carreta tomba no Contorno Sul de Apucarana e motorista é socorrido pelo Siate
Autor Motorista recebeu os primeiros auxílios de populares que passavam pelo trecho - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma carreta tombou na manhã deste sábado (27) no Contorno Sul de Apucarana (PR), no trecho da rodovia BR-376 que segue no sentido a Curitiba. O veículo perdeu o controle e parou fora da pista, tombado para o lado direito. Por conta disso, não houve necessidade de interdição e o trânsito flui normalmente na região.

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Logo após o acidente, o motorista da carreta, de 56 anos, recebeu os primeiros auxílios de populares que passavam pelo trecho. Na sequência, ele precisou ser retirado do veículo por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, já que utilizava uma perna mecânica e não conseguia sair sozinho. Na ocasião, ele relatou aos socorristas que sentia dores na região lombar. Após uma avaliação inicial, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para comparecer ao local, registrar a ocorrência e orientar o motorista. A Concessionária Motiva também foi chamada para auxiliar no acidente. As causas exatas do tombamento ainda serão apuradas pelas autoridades.

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