Carreta tomba no Contorno Norte e deixa dois feridos em Apucarana

Duas pessoas ficaram feridas no final da noite desta quinta-feira (22) após tombamento de uma carreta carregada com ração no Contorno Norte (PR-170), em Apucarana, no Norte do Paraná. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 23 horas. Uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) também participou do socorro. Veja vídeo abaixo

As vítimas – um homem de 38 anos e uma mulher de 34 anos – tiveram ferimentos moderados e foram encaminhadas para o Hospital da Providência. O Corpo de Bombeiros informou que o motorista conseguiu deixar sozinho o caminhão tombado, enquanto a passageira precisou ser retirada das ferragens pelas equipes de socorro. Ela estava presa pelo pé dentro da cabine.

Após tombar, a carreta bateu contra um barranco às margens da rodovia. Os dois foram encaminhados ao hospital, conscientes e orientados. O motorista apresentava escoriações e uma suspeita de fratura na clavícula, enquanto a mulher tinha suspeita de fratura no pé.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) sinalizou o trânsito durante o atendimento. A pista foi liberada no início da madrugada desta sexta-feira (23).





