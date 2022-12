Carreta tem falha mecânica e trava rua no centro de Apucarana

Da Redação

Um caminhão bi-trem travou o trânsito na rua Clotário Portugal, na região central de Apucarana, por quase uma hora, no final da manhã desta quinta-feira (01). O caminhão, carregado, teve uma falha mecânica quando subia um trecho mais íngreme da rua. O caminhão recuou um trecho e fez um L, obstruindo a passagem de outros veículos. Não ouve feridos e nem prejuízos.

A Guarda Civil Municipal fez o atendimento inicial da ocorrência e acionou o setor de trânsito da prefeitura, que deslocou equipes até o local para redirecionar o tráfego enquanto eram tomadas as providências para remoção do caminhão.

Segundo os agentes de trânsito, outros dois caminhões vieram em socorro ao caminhão com problemas. Parte do bitrem foi desconectado do caminhão com problemas e levado por outro caminhão. O caminhão com falha mecânica também foi socorrido e removido do local pelo outro caminhão de apoio.

O trânsito ficou prejudicado no local por menos de uma hora. O fluxo voltou ao normal por volta de 12h40.

