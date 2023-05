Carreta quebra poste em Apucarana e motorista tenta fugir

Da Redação

Na manhã desta segunda-feira (15), uma equipe da Polícia Militar (PM) de Apucarana, no norte do Paraná, realizava um patrulhamento de rotina quando foi acionada por moradores para atender uma ocorrência.

De acordo com testemunhas, uma carreta atingiu e quebrou um poste de energia elétrica durante uma manobra, na Avenida Paraná, região central da cidade, e o caminhoneiro estaria tentando fugir do local.

A PM abordou o motorista e orientou o homem, depois acionou a central de acidentes. Apesar do poste ter quebrado, não comprometeu o fornecimento de energia.

