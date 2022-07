Da Redação

No começo da tarde deste sábado (9), uma carreta quebrou no meio da Avenida Minas Gerais, em Apucarana, prejudicando o fluxo do trânsito no local.

O veículo parou, bem precisamente, no final da Rua Desembargador Clotário Portugal, nas proximidades da Avenida São João, que dá acesso ao Jardim Apucarana.

O motorista aguarda um mecânico chegar para fazer o conserto. Matéria em atualização.

