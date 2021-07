Carreta perde controle e provoca acidente na BR 369

Da Redação

Um acidente envolvendo uma carreta com placas de Cambé e um carro com placa de Apucarana foi registrado no final da tarde desta quinta-feira (22) na BR 369, próximo ao bonezão, em Apucarana.

A carreta teria apresentado um problema mecânico, fazendo com que ela desse um "L" na rodovia. Neste momento, um veículo Honda Civic realizava uma ultrapassagem e para não bater na carreta desgovernada, o motorista do carro acabou desviando e caindo na canaleta da pista.

Três pessoas viajavam no veículo. Ninguém ficou ferido. O motorista da carreta também não sofreu ferimentos.